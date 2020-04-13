Новосибирцы бросились в открывшиеся парикмахерские

Открывшиеся в понедельник парикмахерские столкнулись с большим количеством желающих записаться на стрижку. В салоны красоты в первый же день работы образовались очереди на две недели вперед, сообщила владелица San Valero Ия Клестова в понедельник в ходе пресс-конференции.

«В каждой компании разные ситуации. В моей организации было затишье, но сейчас большой всплеск и на две недели (вперед) запись. Многие компании терпели убытки, но сейчас ситуация восстанавливается», — сказала Клестова.

Губернатор Новосибирской области разрешил работать с понедельника предприятиям сферы красоты, а также промышленным и стройкомпаниям и предприятиям обеспечивающим жизнедеятельность города.

Кроме того с понедельника могут работать предприятия растениеводства, животноводства и сельского хозяйства. Организации, занимающиеся продажами и ремонтом автомобильного транспорта, почтовым отделениям и другие.

Владелица студий «Шик» Наталья Шик отметила, что разрешение на работу спасло отрасль. Хотя, многие уже в марте задумывались о возможном начале карантина и предупреждали об этом своих сотрудников.

«Мы много делали акций и мероприятий, чтобы перед закрытием было большое количество клиентов. За голову хвататься и говорить о катастрофах, которые не произошли, не стоит. В принципе все не так плохо и печально, просто все ходили в отпуск», — добавила она.

Несмотря на оптимизм от открытия парикмахерских и салонов, участники бьюти-отрасли все же говорят о внушительных потерях за две недели простоя. Так, владелец барбершопов Kontora Александр Прошунин сообщил, что его предприятия недополучили порядка 1 миллиона рублей выручки.