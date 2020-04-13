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Новосибирцы создадут систему поиска ископаемых с помощью беспилотников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Doodybutch / CC BY-SA 4.0

Ученые НГТУ выиграли грант Российского научного фонда на 6 миллионов рублей на создание компьютерных программ для поиска полезных ископаемых с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба вуза.

Программное обеспечение позволит обрабатывать большие объемы данных поисковых беспилотников и строить точные и подробные цифровые 3D-модели месторождений, а значит, сократить расходы на дорогостоящее бурение. Проект реализуется совместно с коллегами из ИрНИТУ (Иркутск), выигравшими аналогичный грант.

Ученые НГТУ и ИрНИТУ предлагают применять для поиска ископаемых комплексный подход: магниторазведку, гравиразведку и электроразведку. Методы магниторазведки и электроразведки можно реализовать в варианте низковысотных съемок с БПЛА, что позволяет быстро и дешево получать большие объемы детальной площадной информации в условиях сложного рельефа или ландшафта.

Ученые ИрНИТУ и НГТУ НЭТИ предлагают устанавливать исследовательское оборудование на сверхлегкие БПЛА. Это позволит быстро получать большие объемы данных о месторождении в любых ландшафтных и погодных условиях.

«Применение распространенных на сегодняшний день одномерных моделей для определения местоположения и свойств целевых объектов уже бессмысленно. Повышение качества геологического прогноза возможно за счет перехода к более сложным моделям представления геологической среды и автоматизации восстановления их параметров на основе зарегистрированных геофизических данных», — рассказала профессор кафедры прикладной математики НГТУ Марина Персова.

Аппаратуру для проведения исследований создадут сотрудники лаборатории геологической информатики Иркутского политеха под руководством кандидата геолого-минералогических наук Александра Паршина.

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