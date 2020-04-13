Красноярский край прибавил 25 заразившихся за сутки

Красноярский край прибавил 25 заразившихся коронавирусом за сутки, всего в регионе заболело 110 человек, сообщает федеральный оперштаб.

В воскресенье в Красноярском крае было 85 случаев коронавирусной инфекции, прибавилось 25 случаев за сутки. Через сутки, 13 апреля в регионе выявлено еще 25 зараженных. Всего в крае 110 заболевших новым вирусом. Восемь человек выздоровело. Красноярский край лидер по количеству зараженных в Сибири.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились более 1,7 миллиона человек, свыше 110 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы более 18 тысяч случаев заражения, умерли 148.