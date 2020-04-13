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Красноярский край прибавил 25 заразившихся за сутки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Красноярский край прибавил 25 заразившихся коронавирусом за сутки, всего в регионе заболело 110 человек, сообщает федеральный оперштаб.

В воскресенье в Красноярском крае было 85 случаев коронавирусной инфекции, прибавилось 25 случаев за сутки. Через сутки, 13 апреля в регионе выявлено еще 25 зараженных. Всего в крае 110 заболевших новым вирусом. Восемь человек выздоровело. Красноярский край лидер по количеству зараженных в Сибири.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились более 1,7 миллиона человек, свыше 110 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы более 18 тысяч случаев заражения, умерли 148.

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Топ комментариев

нина90

ага держи карман шире! не для того отнимали)

Бревно в глазу

меры будут называться - россияне должны передохнуть (ударение каждый выберет сам)!!!

BadBoy91

вот это реально было нужно, теперь я вновь зауважал этих ребят. не зря как говорится хлебушек трескают

Evgen_26

что меры требуются - сказал. что их кто-то введёт - не говорил

Alexander222

Европа вся, США....даже в Грузии государство взяло на себя коммунальные платежи.