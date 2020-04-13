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Сотрудники УФСИН в Бурятии заразились коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пять сотрудников УФСИН в Бурятии заразились коронавирусом. Источником стал муж одной из коллег, привезший вирус из другого региона, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

«На сегодняшний день у нас в УФСИН отмечается пять случаев получения положительных результатов. Супруг работницы был в Москве, оттуда все пошло. Необходимые мероприятия проводятся», — цитирует «Байкал Daily» Кузьмину.

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Она отметила, что в УФСИН существует своя медицинская и санитарно-эпидемиологическая службы. Сейчас их задача — максимально охватить всех, изолировать и не допустить дальнейшего распространения.

По данным на утро понедельника, количество зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 86 человек. Шесть человек находятся в реанимации, один — на аппарате ИВЛ. Еще у семи жителей республики имеется подозрение на COVID-2019. Круг контактных лиц всех пациентов с COVID-2019 составляет более 2,9 тысячи человек.

Тема: Распространение коронавируса
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