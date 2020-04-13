Новосибирцы потребовали в петиции закрыть храмы из-за COVID-19

Новосибирцы начали сбор подписей под петицией с требованием закрыть храмы в регионе во время режима самоизоляции.

Петиция «Не допустить распространения эпидемии коронавируса через храмы Новосибирской области» появилась на сайте Change.org. Ее подписали более тысячи человек. Обращение планируют направить Травникову.

«В вашем совместном с Митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом обращении вы объявляете, что никаких препятствий желающим посетить храмы в Вербное воскресенье и Пасху чиниться не будет, несмотря на режим самоизоляции… Мы считаем крайне опасным в ситуации, когда пик эпидемии еще не пройден, поощрять массовые собрания», — говорится в петиции.

В Вербное воскресенье храмы Новосибирской области посетило большое количество верующих. Новосибирцы требуют закрыть храмы для посещения.

После этого митрополит Новосибирский и Бердский Никодим призвал смотреть пасхальное богослужение онлайн из Вознесенского кафедрального собора Новосибирска.

По данным оперативного штаба на 09.00 13 апреля количество инфицированных коронавирусом достигло 46. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано восемь новых случаев заражения COVID-19. Пять человек никуда за пределы Новосибирской области не выезжали и с уже выявленными пациентами не контактировали.

Губернатор Андрей Травников расширил перечень организаций, которым разрешено работать в условиях самоизоляции граждан, расширяется с 13 апреля. Возобновить работу смогут парикмахерские и салоны красоты, растениеводческие и животноводческие хозяйства, складские комплексы.