Трамп поблагодарил Путина за сделку с саудитами

Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых рынков, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за работу с Саудовской Аравией и другими производителями нефти, что успокоило мировые энергетические рынки», — приводит ТАСС сообщение администрации Трампа.

Президент США приветствовал решение России вернуться к уровням добычи в соответствии со стабильностью на мировых финансовых и энергетических рынках.

Американский лидер также провел отдельную беседу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которой поблагодарил саудовскую сторону за сотрудничество с Россией и другими странами - производителями нефти для нормализации ситуации на мировых энергорынках.

Ранее Путин, Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе трехстороннего телефонного разговора одобрили достижение соглашения о сокращении добычи нефти.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Общее снижение составит, однако, не 10 миллионов баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 миллиона, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тысяч баррелей в сутки.