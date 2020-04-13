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Трамп поблагодарил Путина за сделку с саудитами

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых рынков, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за работу с Саудовской Аравией и другими производителями нефти, что успокоило мировые энергетические рынки», — приводит ТАСС сообщение администрации Трампа.

Президент США приветствовал решение России вернуться к уровням добычи в соответствии со стабильностью на мировых финансовых и энергетических рынках.

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Американский лидер также провел отдельную беседу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которой поблагодарил саудовскую сторону за сотрудничество с Россией и другими странами - производителями нефти для нормализации ситуации на мировых энергорынках.

Ранее Путин, Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе трехстороннего телефонного разговора одобрили достижение соглашения о сокращении добычи нефти.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Общее снижение составит, однако, не 10 миллионов баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 миллиона, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тысяч баррелей в сутки.

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Топ комментариев

antibacila

Не согласен с тобой. Качество бензина - дрянь. И не забывай сравнивая ценник бензина, не забудь сравнить...

yury_2211

Спасибо сказать кому? У нас бензин, по состоянию на 06.04.2020г., стоил столько же, сколько в США - 0,61...

bulygin-dima

ЦитатаЗдравствуйте.Сегодня 12 апреля День Космонавтики.и вербное воскресенье. с праздником господа!

liverpool73

В чем детский сад!? Они сейчас имя и страну первого космонавта не называют, а лет через пять, будут глотки...

Leonrek

Дональд, прекращайте троллить Русских либералов и борцов с Путиным, им и так нелегко))