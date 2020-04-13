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Сильный ветер и похолодание придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дожди, ветер и понижение температуры ожидаются в Новосибирске на этой неделе, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Будет увеличиваться облачность, пройдут осадки в виде дождя, ночью может быть мокрый снег. 15-16 апреля мы ждем усиления ветра в порывах до 18-20 метров в секунду, температурный фон будет несколько ниже», — сказал Ягудин.

По его словам, ночью температура воздуха будет составлять 1-6 градусов мороза. Во вторник днем температура воздуха прогреется до 11-16 градусов тепла, в среду и четверг до 5-10 градусов тепла.

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antibacila

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Leonrek

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