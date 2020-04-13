Резкое похолодание придет в Восточную Сибирь

Погода резко испортится в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии в ближайшую неделю. Ожидается порывистый ветер и понижение температуры, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

В Забайкалье в предстоящие дни ожидается неустойчивая погода. По территории края местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью 0… -5, местами до -10 градусов. Днем +10… +15, по северу +4… +9 градусов.

По Бурятии осадки в виде снега и мокрого снега, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью 0… -5, местами до -11, в среду до -14 градусов. Днем +5… +10 градусов, по северо-востоку до +16… +18 градусов.

В Иркутской области преимущественно без осадков, ветер юго-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью +3... -2, при прояснении -3… -8 градусов. Днем +13… +18, местами +3… +8 градусов, сообщили иркутские синоптики.