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Женщину в Омске через суд заставили лечить ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Женщина отказалась лечить ребенка в стационаре, хотя ему нужна была врачебная помощь, пришлось решать вопрос через суд, сообщает пресс-служба омской прокуратуры.

Проверка установила, что у несовершеннолетнего наблюдается дефицит массы тела, он проходил лечение в медучреждении по причине белково-энергетической недостаточности. После незначительного улучшения состояния здоровья мать забрала ребенка домой, подписав официальный отказ от медицинского вмешательства.

«В дальнейшем законный представитель несовершеннолетнего отказывалась от госпитализации ребенка, ссылаясь на то, что будет лечить его самостоятельно, а медицинское обследование осуществлять на коммерческой основе», — говорится в сообщении прокуратуры.

Врачебная комиссия заключила, что ребенку необходима госпитализация для обследования и уточнения диагноза и лечения, поэтому пришлось обратиться в суд с требованием признать незаконным отказ матери от госпитализации и получить согласие на дообследование и лечение маленького пациента.

Суд требования прокуратуры удовлетворил. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение в целях прохождения лечения.

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antibacila

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