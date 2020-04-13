Грузовой поезд в Приангарье насмерть сбил беременную лосиху

Машинист поезда в Приангарье увидел на железнодорожных путях трех лосей, избежать столкновения не удалось, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Иланская от железнодорожников поступило сообщение о применении экстренного торможения машинистом грузового поезда. Сотрудники транспортной полиции установили, что на перегоне «Бирюсинск-Юрты» на территории Тайшетского района Иркутской области железнодорожные пути переходили три лося.

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Машинист, управляющий грузовым поездом, стал подавать звуковые сигналы. В результате два животных покинули железнодорожное полотно, а один остался в междупутье и стал убегать в западном направлении по ходу движения локомотива.

Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но, к сожалению, столкновения с животным предотвратить не удалось. Как выяснилось позже, в результате погибла беременная лосиха.