Первые вылечившиеся от коронавируса появились в Приангарье

Два первых пациента, вылечившихся от коронавируса, выписались в Иркутской области в понедельник. Еще один пациент готовится к выписке, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Больные в течение двух недель получали все необходимое лечение. После двукратного отрицательного результата анализов они готовы к выписке», — сообщил главный врач ИОИКБ Владимир Хабудаев.

Еще один пациент готовится к выписке после лечения в инфекционном отделении Вихоревской городской больницы. Все они будут находиться на диспансерном наблюдении по месту жительства.

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По данным регионального оперативного штата на утро понедельника, в Иркутской области зафиксировано 35 случаев заражения, два человека умерло.

Сейчас в регионе продолжается оснащение лечебных учреждений оборудованием и расходными материалами, необходимыми для лечения больных коронавирусной инфекцией. На особом контроле — обеспечение защитными средствами медперсонала.