НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Первые вылечившиеся от коронавируса появились в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
179 0
Фото: © Sibnet.ru

Два первых пациента, вылечившихся от коронавируса, выписались в Иркутской области в понедельник. Еще один пациент готовится к выписке, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Больные в течение двух недель получали все необходимое лечение. После двукратного отрицательного результата анализов они готовы к выписке», — сообщил главный врач ИОИКБ Владимир Хабудаев.

Еще один пациент готовится к выписке после лечения в инфекционном отделении Вихоревской городской больницы. Все они будут находиться на диспансерном наблюдении по месту жительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Вектор» испытает вакцину от коронавируса на добровольцах

По данным регионального оперативного штата на утро понедельника, в Иркутской области зафиксировано 35 случаев заражения, два человека умерло. 

Сейчас в регионе продолжается оснащение лечебных учреждений оборудованием и расходными материалами, необходимыми для лечения больных коронавирусной инфекцией. На особом контроле — обеспечение защитными средствами медперсонала.

Тема: Распространение коронавируса
Disney перенес премьеры: когда выйдут фильмы Marvel?
Новосибирцы заявили о правовом хаосе режима изоляции
Кузбасский завод начнет производство дефицитных клапанов для ИВЛ
Власти Забайкалья заявили о резком ухудшении динамики по коронавирусу
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Заключено соглашение о сокращении добычи нефти в мире
•
МИД обвинил США в замалчивании подвига Гагарина
•
Министр объяснил запрет на импорт дешевого бензина
•
Голикова назвала срок появления эффекта от изоляции россиян
Подробности
•
Малый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
Как это работает
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирцы заявили о правовом хаосе режима изоляции
Сибирь 13.04.2020 13:37
Резкое похолодание придет в Восточную Сибирь
Сибирь 13.04.2020 13:34
Женщину в Омске через суд заставили лечить ребенка
Сибирь 13.04.2020 13:23
Военнослужащий погиб в Хакасии
Сибирь 13.04.2020 12:49
Самое популярное
Медведи сменили туристов в Шерегеше
12054
Сибирские губернаторы отличились в борьбе с коронавирусом
10993
Саудовская Аравия выдвинет России новый ультиматум
5392
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
5003
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Заключено соглашение о сокращении добычи нефти в мире
•
МИД обвинил США в замалчивании подвига Гагарина
•
Министр объяснил запрет на импорт дешевого бензина
•
Голикова назвала срок появления эффекта от изоляции россиян
Подробности
•
Малый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путина посчитали «спасителем России» от коронавируса
56
Страны ОПЕК+ договорились о стабилизации цен на нефть
48
Трамп позвонил Путину из-за нефти
48
США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса
45
Число жертв коронавируса в США установило рекорд
43