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Сбежавшего осужденного поймали в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Осужденный за кражу Дмитрий Семенов сбежал из колонии-поселения, его поймали через две недели, сообщает ГУФСИН по региону.

Семенов осужденный за кражу на 5,5 лет 1 апреля самовольно покинул колонию-поселение №19, расположенную в Красноярске. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 313 УК РФ (побег из места лишения свободы). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Осужденный доставлен в одно из пенитенциарных учреждений края. В ГУФСИН России по Красноярскому краю в установленном законом порядке проводится проверка.

В соответствии со статьей 129 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения.

Могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, пользуются деньгами без ограничения, получают посылки, передачи и бандероли, имеют свидания без ограничения их количества.

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Красноярск #Происшествия
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