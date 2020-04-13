Общественник охарактеризовал руководство взбунтовавшейся колонии

Руководство исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области, где осужденные устроили бунт и подожгли корпуса, характеризовалось положительно. От заключенных поступало минимум жалоб, сообщил член региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Иванов.

«Хороший коллектив, ее руководитель на своей должности находится много лет, знает, как организовать производство. Там было три лесопильных цеха, цех пенопласта, цех изготовления мобильных вагончиков для вахтовиков, строителей, было свое хозяйство, колония производила молоко. Учреждение имело много заказов», — цитирует ТАСС Иванова.

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В четверг заключенные колонии устроили бунт, напали на сотрудника, разбили камеры видеонаблюдения и разрезали себе вены. А в пятницу в колонии начался пожар. Огнем уничтожено несколько зданий. Спецназ взял под контроль ситуацию в колонии, а позже во время осмотра сгоревших корпусов силовики обнаружили тело осужденного. По предварительной версии, его убили.

По словам Иванова, в колонии и раньше возникали конфликты, так как отбывают наказание там люди неоднократно судимые. Но по руководящему составу она была более стабильная, чем другие ИК. От осужденных ИК №15 в общественную комиссию жалобы поступали редко.