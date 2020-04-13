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Пьяная школьница в Кузбассе устроила ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Школьница из Белова взяла отцовскую Mazda и решила покатать друга, поездка завершилась ДТП и травмами подростков, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

По данным ведомства, в минувшее воскресенье около 17.00 (13.00 мск) Mazda Capella наехала на ограждение. За рулем находилась пьяная 14-летняя школьница.

Девочка взяла авто отца и отправилась на нем кататься с 16-летним знакомым. Подростки получили травмы различной степени тяжести, они находятся в больнице.

Полиция решает вопрос о привлечении родителей девочки по статьям 20.22 и 5.35 КоАП РФ (нахождение несовершеннолетнего в состоянии опьянения и неисполнение родителями обязанностей по воспитанию). По первой статье взрослым грозит штраф 1,5-2 тысячи рублей, по второй — 100-500 рублей.

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