Штормовой ветер обрушится на Восточную Сибирь в понедельник

Сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду ожидают в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Ветер может привести к обрушению крыш и рекламных конструкций, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Наиболее сильные порывы ветра синоптики прогнозируют в Забайкальском крае — 15-20 метров в секунду. Сильный ветер способен привести к обрушению крыш, рекламных конструкций, падению незакрепленных на балконах вещей, поэтому порывы ветра лучше переждать в помещении.

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В Бурятии ветер северо-западный, местами с порывами до 18 метров в секунду. В Иркутской области порывы достигнут 14 метров в секунду. МЧС настоятельно рекомендует приостановить хозяйственные работы с применением приборов генерирующих сильное тепловое излучение и открытый огонь.

Дачникам и жителям частного сектора следует закрепить предметы на приусадебных участках, которые могут быть подняты ветром. Закрыть и укрепить теплицы и надворные постройки.

Следует проверить, закрыты ли окна и форточки. Категорически запрещено использование открытого огня, сжигание мусора на приусадебных участках, и разведение костров в лесной и степной зоне.