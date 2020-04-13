МИД обвинил США в замалчивании подвига Гагарина

Сообщение Госдепа о Международном дне полета человека в космос без упоминания о Юрии Гагарине — это дезинформация и подлый прием эпохи постправды, заявили в Министерстве иностранных дел России.

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Ранее на русскоязычной странице американского внешнеполитического ведомства в Facebook появилось поздравление с Международным днем полета человека в космос, который ежегодно отмечается 12 апреля. В сообщении говорилось, что «59 лет назад был совершен первый полет человека в космос».

«Напоминаем коллегам из Госдепартамента, что первым человеком в космосе стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин», — говорится в публикации МИД в Facebook.

В России 12 апреля отмечается День космонавтики, установленный в 1962 году в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным на космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года.