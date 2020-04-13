Пьяная мать за рулем без учебы в автошколе попалась ГИБДД в Хакасии

Сотрудники ДПС остановили иномарку с пьяной женщиной за рулем, она никогда не училась на права, сообщает УГИБДД по Республике Хакасии.

В воскресенье около трех часов ночи на проспекте Космонавтов в Черногорске наряд ДПС заметил двигавшийся во встречном направлении автомобиль Toyota Mark II. При этом транспортное средство виляло из стороны в сторону. Полицейские остановили иномарку, которой управляла 21-летняя женщина.

«Она пояснила, что водительского удостоверения не имеет, так как никогда в автошколе не обучалась. При этом состояние автоледи явно говорило об употреблении алкогольных напитков: запах алкоголя изо рта, резкое изменение окраски кожных покровов лица и нарушение речи», — говорится в сообщении.

В отношении водителя был составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. Она была отпущена домой, так как у женщины двое малолетних детей. По судебной повестке нарушительница обязана явиться в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении.



Ей грозит административный арест на срок до 15 суток, и только если такой арест по закону применять нельзя – штраф 30 тысяч рублей.



Всего на территории Хакасии в минувшие выходные было задержано 46 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, шестеро из них сели за руль нетрезвыми не в первый раз.