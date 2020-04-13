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Заключено соглашение о сокращении добычи нефти в мире

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля согласовали сокращение добычи всеми 23 странами, но общее снижение составит не 10 миллионов баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 миллиона баррелей из-за позиции Мексики.

«Да, договорились на 9,7 миллиона баррелей в сутки», — сказал ТАСС один источник, участвующий в переговорах. Это ограничение будет действовать в мае - июне. Мексика сократит суточную добычу только на 100 тыс. баррелей.

Министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель сообщил, что «путем непрерывных переговоров с рассвета пятницы, мы, наконец, объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 миллиона баррелей в сутки для стран ОПЕК+, начиная с 1 мая»

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В свою очередь министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что «Саудовская Аравия вместе с Кувейтом и ОАЭ согласились, помимо согласованных сокращений, добровольно снизить свои поставки еще на 2 миллиона баррелей».

По словам Зангане, «Мексика в мае и июне должна снизить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки». «Остальные 300 тысяч баррелей вместо Мексики пообещали сократить США», — отметил он.

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Топ комментариев

antibacila

Не согласен с тобой. Качество бензина - дрянь. И не забывай сравнивая ценник бензина, не забудь сравнить...

rastafaray

Да куда сильнее, лингвальной мышцой такие кули ворочаете, мир в панеке.

bulygin-dima

ЦитатаЗдравствуйте.Сегодня 12 апреля День Космонавтики.и вербное воскресенье. с праздником господа!

retriever

В Европе да. Испания уже на днях собралась переходить на "раздачу денег населению". Евросоюз 500 млрд...

anubis77

Как так? Ты ведь месяц назад тут дифирамбы пел американскому здравоохранению.ЦитатаПохоже план в 50 триллионов...