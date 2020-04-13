Заключено соглашение о сокращении добычи нефти в мире

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля согласовали сокращение добычи всеми 23 странами, но общее снижение составит не 10 миллионов баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 миллиона баррелей из-за позиции Мексики.

«Да, договорились на 9,7 миллиона баррелей в сутки», — сказал ТАСС один источник, участвующий в переговорах. Это ограничение будет действовать в мае - июне. Мексика сократит суточную добычу только на 100 тыс. баррелей.

Министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель сообщил, что «путем непрерывных переговоров с рассвета пятницы, мы, наконец, объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 миллиона баррелей в сутки для стран ОПЕК+, начиная с 1 мая»

В свою очередь министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что «Саудовская Аравия вместе с Кувейтом и ОАЭ согласились, помимо согласованных сокращений, добровольно снизить свои поставки еще на 2 миллиона баррелей».

По словам Зангане, «Мексика в мае и июне должна снизить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки». «Остальные 300 тысяч баррелей вместо Мексики пообещали сократить США», — отметил он.