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Коронавирус подобрался к границам Горного Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Алтайском крае, один из них – в Бийске, расположенном недалеко от Республики Алтай, где случаев заболевания пока нет.

Еще один заболевший, сообщает оперштаб края, житель Барнаула. Его выявили по контакту с предыдущими заболевшими. Всего на данный момент зарегистрировано 36 случаев заболевания, трое уже выздоровели и выписаны. Среди заболевших трое детей.

Заболевшие зафиксированы в Барнауле, а также в Павловском, Первомайском Крутихинском районах, городах Заринске, Рубцовске, Бийске.

Подробности по заболевшему в Бийске не сообщаются, однако местные СМИ сообщили, что заболевший приехал из Москвы 5 апреля, самолетом летел до Новосибирска, оттуда до Бийска ехал на «газели». Приехал к маме в гости переждать карантин. По приезду ему стало плохо, он обратился в больницу. Утонялось, что после подтверждения диагноза его перевели в Барнаул.

Жители Республики Алтай встревожились после данного сообщения, поскольку регион остался едва ли не единственным в России, куда болезнь пока не проникла. Между тем, от Республики Алтай до Бийска – менее 100 километров. По данным оперштаба республики, на утро 13 апреля, в регионе случаев заболевания нет. 

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antibacila

Не согласен с тобой. Качество бензина - дрянь. И не забывай сравнивая ценник бензина, не забудь сравнить...

rastafaray

Да куда сильнее, лингвальной мышцой такие кули ворочаете, мир в панеке.

bulygin-dima

ЦитатаЗдравствуйте.Сегодня 12 апреля День Космонавтики.и вербное воскресенье. с праздником господа!

retriever

В Европе да. Испания уже на днях собралась переходить на "раздачу денег населению". Евросоюз 500 млрд...

anubis77

Как так? Ты ведь месяц назад тут дифирамбы пел американскому здравоохранению.ЦитатаПохоже план в 50 триллионов...