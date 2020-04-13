Коронавирус подобрался к границам Горного Алтая

Еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Алтайском крае, один из них – в Бийске, расположенном недалеко от Республики Алтай, где случаев заболевания пока нет.

Еще один заболевший, сообщает оперштаб края, житель Барнаула. Его выявили по контакту с предыдущими заболевшими. Всего на данный момент зарегистрировано 36 случаев заболевания, трое уже выздоровели и выписаны. Среди заболевших трое детей.

Заболевшие зафиксированы в Барнауле, а также в Павловском, Первомайском Крутихинском районах, городах Заринске, Рубцовске, Бийске.

Подробности по заболевшему в Бийске не сообщаются, однако местные СМИ сообщили, что заболевший приехал из Москвы 5 апреля, самолетом летел до Новосибирска, оттуда до Бийска ехал на «газели». Приехал к маме в гости переждать карантин. По приезду ему стало плохо, он обратился в больницу. Утонялось, что после подтверждения диагноза его перевели в Барнаул.

Жители Республики Алтай встревожились после данного сообщения, поскольку регион остался едва ли не единственным в России, куда болезнь пока не проникла. Между тем, от Республики Алтай до Бийска – менее 100 километров. По данным оперштаба республики, на утро 13 апреля, в регионе случаев заболевания нет.