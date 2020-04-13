Автомобиль провалился под рыхлый лед Байкала

Житель Северобайкальского района в Бурятии, не обращая внимания на запрещающие знаки, выехал на лед Байкала. Автомобиль ушел под воду на 11-метровую глубину, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В воскресенье днем житель Северо-Байкальского района, игнорируя требования запрещающих знаков, выехал на лед озера Байкал. Легковой автомобиль провалился в 100 метрах от берега в 15 километрах от населенного пункта Нижнеангарск. Глубина в месте провала составляет 11 метров.

Старший госинспектор Северо-Байкальского участка ГИМС Виктор Кузнецов сообщил, что в автомобиле находился один человек, мужчина чудом успел выбраться. По словам водителя, он знал, что выезжать на лед опасно, однако понадеялся, что сможет проехать.

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«Весенний лед из-за суточного перепада температур меняет свою структуру и становится рыхлым. Прочный на вид лед может не выдержать веса человека, а тем более автомобиля», —предупредил Виктор Кузнецов.

МЧС по Бурятии информирует жителей и гостей республики об опасности выхода и выезда на лед, тем более там, где выставлены запрещающие и информационные знаки. Не следует игнорировать знаки, они устанавливаются в местах, где неоднократно случались происшествия.