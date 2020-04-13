Кузбасский завод начнет производство дефицитных клапанов для ИВЛ

Кемеровский механический завод за ночь изготовил промышленный образец консоли, необходимой для подключения аппаратов ИВЛ к системам подачи кислорода, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Такие клапаны выпускаются на единственном заводе в России, и сейчас в стране их дефицит. По словам Цивилёва, региону нужно минимум 400 единиц.

Инженеры механического завода поработали со специалистами областной больницы и изготовили этот ценный предмет.

Сейчас разрабатывается документация для сертификации и промышленного производства.

В Кузбассе, по данным на 12 апреля, в больницах находятся девять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Трое человек с начала эпидемии выздоровели, их выписали.