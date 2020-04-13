Власти Забайкалья заявили о резком ухудшении динамики по коронавирусу

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал граждан строго соблюдать режим самоизоляции на территории региона. Сегодня в крае одна из худших динамик в стране по распространению коронавируса, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Ситуация с коронавирусом в Забайкалье развивается неблагоприятно. Если еще две недели назад наш край был одним из немногих, на территории которых после самого первого заболевшего вообще не было случаев заражения, то сегодня у нас одна из худших динамик в стране», — заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Шесть человек с коронавирусом в Бурятии поместили в реанимацию

Ограничительные меры требуется исполнять строжайшим образом, добавил руководитель региона. Наличие коронавирусной инфекции в Забайкалье подтверждено у 14 человек. Под подозрением еще семь человек, которые уже госпитализированы и ждут результатов анализов.

Установлено, что заболевшие и лица с подозрением на заболевание прибыли из регионов РФ, неблагополучных по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В основном это привозные случаи из городов Москва и Владивосток, в одном случае — контактные лица. Отмечен также единичный случай завоза из Армении и единичный случай из Португалии.