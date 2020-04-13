Министр объяснил запрет на импорт дешевого бензина

Минэнерго предложило запретить импорт дешевого бензина на полгода, чтобы поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил глава ведомства Александр Новак.

«Это антикризисная мера, она предлагается на шесть месяцев. И это вынужденная мера, поскольку она не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере. Например, Казахстан ввел запрет на ввоз нефтепродуктов», — сказал Новак в интервью программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».

По его словам, это необходимо, чтобы сохранить нефтеперерабатывающую отрасль — в первую очередь сохранение рабочих мест.

Министр отметил, что объем потребления нефтепродуктов на АЗС России в первые недели режима самоизоляции, введенного в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса, снизился на 30%.

«У нас, например, в Российской Федерации сейчас пролив нефтепродуктов на заправках сократился практически на 30% за этот период карантина, период самоизоляции. Меньше стали люди пользоваться автомобилями, сидят дома и соответственно на заправках только служебные автомобили», — сказал он.