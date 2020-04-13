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Восемь новых случаев коронавируса появились в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Число зараженных коронавирусом в Новосибирской области увеличилось на восемь случаев за сутки, из них пять человек никуда не въезжали и ни с кем не контактировали, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на 09.00 13 апреля количество инфицированных коронавирусом достигло 46. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано восемь новых случаев заражения COVID-19. Круг контактов всех вновь выявленных пациентов определен. Медицинское наблюдение за ними установлено.

Два случая – завозные: Казахстан и Москва. Один пациент – близкий родственник ранее заболевшего. Пять человек никуда за пределы Новосибирской области не выезжали и с уже выявленными пациентами не контактировали. Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по каждому такому случаю, чтобы найти источник инфицирования.

В детской больнице №3 находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 13 апреля госпитализировано 102 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 36 из них диагноз лабораторно подтвержден. 10 пациентов с коронавирусом уже выписаны после отрицательных результатов контрольных тестов.

Тема: Распространение коронавируса
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