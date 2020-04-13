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СК возбудил уголовное дело из-за побега пациентов психбольницы

Источник:
Sibnet.ru
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Уголовное дело возбудил по факту побега шестерых пациентов из Иркутской областной психиатрической больницы. Мужчина напали на медперсонал и покинули здание, сообщил пресс-служба регионального СУ СК России.

В субботу ночью в дежурную часть отдела полиции №2 города Иркутска поступило сообщение о побеге шестерых пациентов Иркутской областной психиатрической больницы №1. Мужчины напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару расправой, после чего покинули здание.

Установлено, что побег совершили шестеро мужчин 1992-2001 года рождения. Полицейские нашли мужчин в районе реки Ушаковки. «Шестеро пациентов, сбежавших из медучреждения, установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска», — цитирует ТАСС представителя областного ГУ МВД. 

Областной Следственный комитет уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности).

Следователи СК России выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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antibacila

Не согласен с тобой. Качество бензина - дрянь. И не забывай сравнивая ценник бензина, не забудь сравнить...

rastafaray

Да куда сильнее, лингвальной мышцой такие кули ворочаете, мир в панеке.

bulygin-dima

ЦитатаЗдравствуйте.Сегодня 12 апреля День Космонавтики.и вербное воскресенье. с праздником господа!

retriever

В Европе да. Испания уже на днях собралась переходить на "раздачу денег населению". Евросоюз 500 млрд...

anubis77

Как так? Ты ведь месяц назад тут дифирамбы пел американскому здравоохранению.ЦитатаПохоже план в 50 триллионов...