СК возбудил уголовное дело из-за побега пациентов психбольницы

Уголовное дело возбудил по факту побега шестерых пациентов из Иркутской областной психиатрической больницы. Мужчина напали на медперсонал и покинули здание, сообщил пресс-служба регионального СУ СК России.

В субботу ночью в дежурную часть отдела полиции №2 города Иркутска поступило сообщение о побеге шестерых пациентов Иркутской областной психиатрической больницы №1. Мужчины напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару расправой, после чего покинули здание.

Установлено, что побег совершили шестеро мужчин 1992-2001 года рождения. Полицейские нашли мужчин в районе реки Ушаковки. «Шестеро пациентов, сбежавших из медучреждения, установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска», — цитирует ТАСС представителя областного ГУ МВД.

Областной Следственный комитет уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности).

Следователи СК России выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.