Новосибирцы в режиме самоизоляции массово поехали на Ленинский рынок

Новосибирцы в выходные во время режима самоизоляции массово поехали на Ленинский рынок, фотографию бдительные жители выложили в соцсетях.

По данным оперативного штаба на 19.00 по местному времени 12 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 10 пациентов выписаны.

«Пока количество заболевших вирусом растёт, люди все и сразу решили посетить Ленинский рынок. По всей видимости там стали продавать самые жизненно необходимые товары», — написала подписчица паблика «Инцидент Новосибирск» под фотографией.

На снимке видно, что на рынке очень много людей, как в обычные выходные, хотя жители должны покупать продукты и другие вещи только в ближайших магазинах.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников расширил перечень организаций, которым разрешено работать в условиях самоизоляции граждан, расширяется с 13 апреля. Возобновить работу смогут парикмахерские и салоны красоты, растениеводческие и животноводческие хозяйства, складские комплексы.