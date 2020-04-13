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Новосибирцы в режиме самоизоляции массово поехали на Ленинский рынок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/incident_nsk

Новосибирцы в выходные во время режима самоизоляции массово поехали на Ленинский рынок, фотографию бдительные жители выложили в соцсетях.

По данным оперативного штаба на 19.00 по местному времени 12 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 10 пациентов выписаны.

«Пока количество заболевших вирусом растёт, люди все и сразу решили посетить Ленинский рынок. По всей видимости там стали продавать самые жизненно необходимые товары», — написала подписчица паблика «Инцидент Новосибирск» под фотографией.

На снимке видно, что на рынке очень много людей, как в обычные выходные, хотя жители должны покупать продукты и другие вещи только в ближайших магазинах.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников расширил перечень организаций, которым разрешено работать в условиях самоизоляции граждан, расширяется с 13 апреля. Возобновить работу смогут парикмахерские и салоны красоты, растениеводческие и животноводческие хозяйства, складские комплексы.


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antibacila

Не согласен с тобой. Качество бензина - дрянь. И не забывай сравнивая ценник бензина, не забудь сравнить...

rastafaray

Да куда сильнее, лингвальной мышцой такие кули ворочаете, мир в панеке.

bulygin-dima

ЦитатаЗдравствуйте.Сегодня 12 апреля День Космонавтики.и вербное воскресенье. с праздником господа!

retriever

В Европе да. Испания уже на днях собралась переходить на "раздачу денег населению". Евросоюз 500 млрд...

anubis77

Как так? Ты ведь месяц назад тут дифирамбы пел американскому здравоохранению.ЦитатаПохоже план в 50 триллионов...