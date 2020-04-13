Шесть человек с коронавирусом в Бурятии поместили в реанимацию

Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии выросло за сутки на девять человек и достигло 86-и подтвержденных случаев. Шесть человек находятся в реанимации, один — на аппарате ИВЛ, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Еще у семи жителей республики имеется подозрение на COVID-2019. Специалисты определяют границы эпидочагов. На сегодня круг контактных лиц составляет более 2,9 тысячи человек, все лабораторно обследованы. В инфекционной больнице находится 108 человек, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией 68 больных. Выписаны с выздоровлением 17 человек, за прошедшие сутки выздоровело два пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как транспортируют больных COVID-19

На госпитализации находится 14 детей с COVID-19, их состояние удовлетворительное. Пациентов с внебольничной пневмонией — 29 человек, из них старше 65 — восемь человек. В реанимации находится шесть тяжелых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, один больной — на аппарате ИВЛ.

Лаборатории в республике за последние сутки провели исследования на новую коронавирусную инфекцию у 1,6 тысячи человек. За весь период исследовали более 13,8 тысячи образцов. На «горячую линию» Минздрава Бурятии за прошедшие сутки поступило 146 обращение по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.