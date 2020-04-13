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Шесть человек с коронавирусом в Бурятии поместили в реанимацию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии выросло за сутки на девять человек и достигло 86-и подтвержденных случаев. Шесть человек находятся в реанимации, один — на аппарате ИВЛ, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Еще у семи жителей республики имеется подозрение на COVID-2019. Специалисты определяют границы эпидочагов. На сегодня круг контактных лиц составляет более 2,9 тысячи человек, все лабораторно обследованы. В инфекционной больнице находится 108 человек, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией 68 больных. Выписаны с выздоровлением 17 человек, за прошедшие сутки выздоровело два пациента.

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На госпитализации находится 14 детей с COVID-19, их состояние удовлетворительное. Пациентов с внебольничной пневмонией — 29 человек, из них старше 65 — восемь человек. В реанимации находится шесть тяжелых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, один больной — на аппарате ИВЛ.

Лаборатории в республике за последние сутки провели исследования на новую коронавирусную инфекцию у 1,6 тысячи человек. За весь период исследовали более 13,8 тысячи образцов. На «горячую линию» Минздрава Бурятии за прошедшие сутки поступило 146 обращение по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.

Тема: Распространение коронавируса
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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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antibacila

Не согласен с тобой. Качество бензина - дрянь. И не забывай сравнивая ценник бензина, не забудь сравнить...

rastafaray

Да куда сильнее, лингвальной мышцой такие кули ворочаете, мир в панеке.

bulygin-dima

ЦитатаЗдравствуйте.Сегодня 12 апреля День Космонавтики.и вербное воскресенье. с праздником господа!

retriever

В Европе да. Испания уже на днях собралась переходить на "раздачу денег населению". Евросоюз 500 млрд...

anubis77

Как так? Ты ведь месяц назад тут дифирамбы пел американскому здравоохранению.ЦитатаПохоже план в 50 триллионов...