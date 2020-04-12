Археологи нашли фрагменты древнейшей веревки на Земле

Ученые нашли в одной неандертальских пещер Франции обрывки растительных волокон, сплетенных в веревку, которой пользовались 52–41 тысячи лет назад.

«Переплетенные растительные волокна составляют основу одежды, веревок, сумок, сетей, лодок и многих других предметов быта, которые становились неотъемлемой частью жизни людей после того, как те изобретали их. Неандертальцы не только умели пользоваться переплетенными волокнами, но и понимали их устройство. Это говорит о том, что они владели азами математики и могли осваивать сложные технологии», — приводит РИА сообщение ученых.

Исследователи достаточно долго считали, что неандертальцы заметно уступали в культурном развитии кроманьонцам и другим ранним Homo sapiens. Предположительно они не умели говорить и разжигать огонь, у них не было ни культуры, ни религии. Раскопки последних лет в Хорватии, Израиле и Испании показывают, что эти представления были ошибочными.

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Четыре года назад археологи нашли в хорватской пещере Крапина ожерелья неандертальцев, сделанные из когтей хищных птиц, а на севере Испании они позже нашли сразу несколько образцов «продвинутой» неандертальской наскальной живописи. Вдобавок они выяснили, что соседи кроманьонцев коллекционировали камни, варили лечебные отвары и делали абстрактные татуировки, а также у них были достаточно сложные погребальные ритуалы.

Международный коллектив антропологов под руководством Брюса Харди, профессора Кенионского колледжа в Гамбьере (США), открыл еще один пример того, что неандертальцы не уступали предкам Homo sapiens в сообразительности. Они сделали необычную находку в пещере Абри-дю-Мара на юго-востоке Франции.