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Голикова назвала срок появления эффекта от изоляции россиян

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба президента России

Середина следующей недели покажет, вышла ли Россия на плато по заболеваемости коронавирусом или число зараженных продолжает расти, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля — необходимо, чтобы прошло два цикла по две недели. После этого уже можно будет оценить, "какой эффект дает вот это социальное разобщение, если оно классически соблюдается".

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По последним данным, в России зафиксировано 15 770 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве), 130 пациентов умерли, 1291 вылечился, 146 тысяч остаются под наблюдением.

В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции: власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей.

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