Красноярский вуз разработал силовое поле для защиты космонавтов

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева запатентовал силовое поле для защиты человека от радиации во время космических полетов.

«Изобретение относится к методам и средствам защиты экипажа и оборудования от ионизирующего излучения (заряженных частиц высокой энергии) при космических полетах, а также может быть использовано для получения электроэнергии на борту космического аппарата и управления энергетическими параметрами защитного электростатического и магнитного полей», — приводит РИА Новости пояснении к изобретению.

Протоны и положительно заряженные ядра элементов космического излучения высокой энергии представляют главную опасность для здоровья человека и работы электронных приборов при космических полетах вне действия магнитного поля Земли.

Для защиты эксперты предлагают разные способы: окружить космический корабль метровым слоем воды, создать вокруг него электростатическое поле и так далее.

Ранее заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков сообщил, что за всю жизнь космонавт может суммарно пробыть на МКС не более четырех лет, а в случае полета на Марс выберет разрешенную дозу облучения за один полет.