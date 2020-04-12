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Красноярский вуз разработал силовое поле для защиты космонавтов

Источник:
РИА Новости
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Фото: © NASA

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева запатентовал силовое поле для защиты человека от радиации во время космических полетов.

«Изобретение относится к методам и средствам защиты экипажа и оборудования от ионизирующего излучения (заряженных частиц высокой энергии) при космических полетах, а также может быть использовано для получения электроэнергии на борту космического аппарата и управления энергетическими параметрами защитного электростатического и магнитного полей», — приводит РИА Новости пояснении к изобретению.

Протоны и положительно заряженные ядра элементов космического излучения высокой энергии представляют главную опасность для здоровья человека и работы электронных приборов при космических полетах вне действия магнитного поля Земли.

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Для защиты эксперты предлагают разные способы: окружить космический корабль метровым слоем воды, создать вокруг него электростатическое поле и так далее.

Ранее заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков сообщил, что за всю жизнь космонавт может суммарно пробыть на МКС не более четырех лет, а в случае полета на Марс выберет разрешенную дозу облучения за один полет.

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Топ комментариев

ifhbrjd

Не "посчиталИ", а "посчитал" один Песков.

Alex87rus19

Паразит который хуже короновируса

ERMOL33

Хрен хоть морковкой, хоть яблоком назови, песков, слаще для народа не станет!

fargus

Еще бы спаситель избавил нас от тошноты его присутствия.

Gunja

Спаситель? Может сразу миссия и помазаник божий? А мне он напоминает того робота Фёдора!