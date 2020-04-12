НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Врачи объяснили влияние алкоголя на людей старше 40 лет

Источник:
РИА Новости
741 0
Фото: © Sibnet.ru

Врачи рассказали, как злоупотребление спиртными напитками влияет на организм людей старше 40 лет. Алкоголь в этом возрасте может вызывать депрессию, приводить к проблемам с кожей, наносить особый вред печени и сердцу.

Почетный профессор Университетского колледжа Лондона и главный врач благотворительной организации Drinkaware Пол Уоллес рассказал, что алкоголь влияет практически на все системы организма. В частности, он проникает сквозь гематоэнцефалитический барьер в мозг, где работает как депрессант.

Человек испытывает воодушевление и подъем в момент употребления алкоголя — однако спиртное оказывает угнетающее воздействие на суждения, логику, планирование и самоконтроль. «Со временем регулярное употребление алкоголя повышает склонность к проблемам с настроением, к развитию тревожности и депрессии», — приводит РИА Новости слова врача.

Дерматолог, профессор Ник Лоув пояснил, что постоянное употребление алкоголя может спровоцировать развитие розацеа — хронического покраснения кожи из-за увеличения кровеносных сосудов. Также алкоголь может провоцировать стресс и тревогу, в результате чего в организме вырабатываются андрогенные гормоны, которые стимулируют появление угревой сыпи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлкоголь по-научному: плюс для секса и ума

У выпивающих алкоголь в два раза больше дневной нормы людей риск инсульта увеличивается также в два раза, предупредил Уоллес. Кроме того, злоупотребление спиртным приводит к повышению давления. Употребление спиртного негативно сказывается на способности сердца перекачивать кровь. Это повышает риск развития сердечной недостаточности.

Печень также страдает от злоупотребления спиртными напитками, предупредила гепатолог из больницы Королевского колледжа Лондона Дебби Шоукросс. Этот орган постепенно накапливает жиры, который при частом употреблении алкоголя приводит к образованию фиброзной ткани. Печень, как отметила врач, уменьшается. Все это может привести к циррозу и другим заболеваниям.

Репродуктолог и главный врач Midland Fertility Джиллиан Локвуд напомнила, что злоупотребление алкоголем может привести к снижению количества тестостерона у мужчин.

Еще по теме
Пять человек за сутки заразились коронавирусом в Алтайском крае
Еще 10 случаев коронавируса подтвердили в Новосибирске
Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии
«Вектор» испытает вакцину от коронавируса на добровольцах
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков рассказал, как Путину не хватает живого общения
•
Голикова назвала срок появления эффекта от изоляции россиян
•
Трамп впервые в истории объявил «масштабное бедствие» в США
•
Красноярский вуз разработал силовое поле для защиты космонавтов
Подробности
•
Малый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?
•
Вербное воскресенье «на удаленке»: что думает церковь?
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
Как это работает
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске
Сибирь 12.04.2020 12:47
Пять человек за сутки заразились коронавирусом в Алтайском крае
Сибирь 12.04.2020 12:30
Еще 10 случаев коронавируса подтвердили в Новосибирске
Сибирь 12.04.2020 11:12
Тело погибшего обнаружили в колонии Ангарска после бунта
Сибирь 11.04.2020 23:55
Самое популярное
Медведи сменили туристов в Шерегеше
11598
Сибирские губернаторы отличились в борьбе с коронавирусом
10787
Саудовская Аравия выдвинет России новый ультиматум
5065
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
4666
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков рассказал, как Путину не хватает живого общения
•
Голикова назвала срок появления эффекта от изоляции россиян
•
Трамп впервые в истории объявил «масштабное бедствие» в США
•
Красноярский вуз разработал силовое поле для защиты космонавтов
Как это работает
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ifhbrjd

Не "посчиталИ", а "посчитал" один Песков.

Alex87rus19

Паразит который хуже короновируса

ERMOL33

Хрен хоть морковкой, хоть яблоком назови, песков, слаще для народа не станет!

fargus

Еще бы спаситель избавил нас от тошноты его присутствия.

Gunja

Спаситель? Может сразу миссия и помазаник божий? А мне он напоминает того робота Фёдора!