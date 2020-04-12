Врачи объяснили влияние алкоголя на людей старше 40 лет

Врачи рассказали, как злоупотребление спиртными напитками влияет на организм людей старше 40 лет. Алкоголь в этом возрасте может вызывать депрессию, приводить к проблемам с кожей, наносить особый вред печени и сердцу.

Почетный профессор Университетского колледжа Лондона и главный врач благотворительной организации Drinkaware Пол Уоллес рассказал, что алкоголь влияет практически на все системы организма. В частности, он проникает сквозь гематоэнцефалитический барьер в мозг, где работает как депрессант.

Человек испытывает воодушевление и подъем в момент употребления алкоголя — однако спиртное оказывает угнетающее воздействие на суждения, логику, планирование и самоконтроль. «Со временем регулярное употребление алкоголя повышает склонность к проблемам с настроением, к развитию тревожности и депрессии», — приводит РИА Новости слова врача.

Дерматолог, профессор Ник Лоув пояснил, что постоянное употребление алкоголя может спровоцировать развитие розацеа — хронического покраснения кожи из-за увеличения кровеносных сосудов. Также алкоголь может провоцировать стресс и тревогу, в результате чего в организме вырабатываются андрогенные гормоны, которые стимулируют появление угревой сыпи.

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У выпивающих алкоголь в два раза больше дневной нормы людей риск инсульта увеличивается также в два раза, предупредил Уоллес. Кроме того, злоупотребление спиртным приводит к повышению давления. Употребление спиртного негативно сказывается на способности сердца перекачивать кровь. Это повышает риск развития сердечной недостаточности.

Печень также страдает от злоупотребления спиртными напитками, предупредила гепатолог из больницы Королевского колледжа Лондона Дебби Шоукросс. Этот орган постепенно накапливает жиры, который при частом употреблении алкоголя приводит к образованию фиброзной ткани. Печень, как отметила врач, уменьшается. Все это может привести к циррозу и другим заболеваниям.

Репродуктолог и главный врач Midland Fertility Джиллиан Локвуд напомнила, что злоупотребление алкоголем может привести к снижению количества тестостерона у мужчин.