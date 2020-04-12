Стюардесса рассказала о самом страшном моменте полета

Стюардесса рассказала об самом ужасном моменте, пережитом ей за время ее работы, когда самолет резко потерял высоту из-за механической ошибки, чтобы спасти пассажиров.

Сотрудница авиакомпании поделилась историей на форуме. «Самая сумасшедшая вещь, свидетелем которой я была, оказалась реальной механической ошибкой при декомпрессии», — приводит РИА Новости слова стюардессы.

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Самолет внезапно и резко практически упал, чтобы обеспечить безопасность всех на борту. «Мы потеряли давление в салоне, и пилотам пришлось снизиться до высоты менее трех километров. Вся кабина запотела», — сказала она.

Салоны самолетов находятся под давлением, чтобы создать условия, позволяющие дышать даже на очень больших высотах, где уровень кислорода низкий.

В некоторых случаях давление может неожиданно упасть (например, из-за разгерметизации), и необходимо быстро снизить самолет. «К счастью, второй пилот знал, что делает, и смог выровнять борт», — заключила стюардесса.