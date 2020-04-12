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Кадыров отправит нарушителей карантина на полевые работы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нарушителей карантина в регионе будут привлекать к сельскохозяйственным работам до окончания режима самоизоляции в России.

«Если человек, который на карантине, без веской причины выйдет из дома, до окончания этой ситуации мы найдем ему занятие. Он будет работать на окраине, поле вскапывать, сеять», — сообщил Кадыров в прямом эфире в Instagram. Он отметил, что такая мера станет альтернативой штрафам, которые будут вынуждены выплачивать семьи нарушителей.

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В субботу, 11 апреля в Чечне умерли еще два человека с коронавирусом, количество заразившихся возросло с 22 до 48 человек. В регионе объявлен карантин, жителям запрещено выходить на улицы без необходимости.

Общее число зараженных COVID-19 пациентов в России достигло отметки 15 770, выздоровели 1291 человек. Всего с начала пандемии скончались 130 россиян.

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