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Борис Джонсон поблагодарил врачей за спасение своей жизни

Источник:
РИА Новости
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Фото: Foreign and Commonwealth Office / CC BY 2.0

Больной COVID-19 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что обязан жизнью заботящимся о нем медикам, сообщают британские СМИ.

Ранее сообщалось, что состояние заразившегося коронавирусом премьера продолжает улучшаться. Джонсон высоко оценил «образцовый» медицинский присмотр в больнице Святого Томаса, где он проходит лечение, приводит РИА Новости материал телекомпании Sky News

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«Я не могу выразить, как я им благодарен … Я обязан им жизнью», — сказал Джонсон Sky News.

Премьер Великобритании объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура.

Поздно вечером 5 апреля канцелярия премьера объявила, что Джонсон доставлен в больницу для анализов, однако подчеркнула, что речь не идет об экстренной госпитализации. На следующий день офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию.

В четверг, 9 апреля, Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

ifhbrjd

Не "посчиталИ", а "посчитал" один Песков.

Alex87rus19

Паразит который хуже короновируса

fargus

Еще бы спаситель избавил нас от тошноты его присутствия.

Darkin Sral

Американцы как те люди, которые сами воздух портят а потом громче всех возмущаются, что кто то "пустил...

ERMOL33

Хрен хоть морковкой, хоть яблоком назови, песков, слаще для народа не станет!