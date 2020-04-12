Число пораженных COVID-19 в России превысило 15 тысяч

Число заразившихся новым коронавирусом в России выросло за последние сутки на 2 186 и сейчас составляет 15 770 человек в 82 регионах страны. Выздоровел на данный момент 1 291 человек, 130 человек умерли, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

«В России нарастающим итогом зарегистрировано 15 770 случаев (+16,1%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 246 человек, за весь период — 1 045. За сутки умерло 24 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерло 130 человек», —

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Набольший прирост инфицированных зафиксирован в Москве — 1 306 человек. В общей сложности в столице зафиксировано 10 158 заразившихся. Много случаев заражения также выявлено в Московской области — 278, Санкт-Петербурге — 69, Мурманская область — 61.

Число жертв вируса достигло 130 по всей стране. За сутки скончались 24 человека, из них 14 смертей в Москве, 4 — в Московской области.

Полностью выздоровели за последние сутки 246 человек, доведя таким образом число поправившихся до 1291 человека.