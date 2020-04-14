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Фильм дня: «Лжец, лжец»

Источник:
Sibnet.ru
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Комедия прошлого века «Лжец, лжец» заставит от души смеяться все полтора часа, пока на экране Джим Керри.

США, 1997 год, режиссер Том Шедьяк, 12+

Когда хочется отвлечься от интеллектуального юмора и не перегружать мозг философскими сюжетами, Джим Керри придет на помощь. Комедии с его участие — кладезь юмора и таланта актера.

Сюжет «Лжеца» очень простой. Главный герой — адвокат Флетчер Рид лжет не только в силу своей профессии, но и в силу своего характера. Он разведен, и практически не общается с сыном Максом, который его безумно любит. В день рождения Макс загадывает желание, чтобы папа хотя бы на день не врал, и желание тут же сбывается.

Наблюдать, как герой Джима Керри справляется, а точнее не справляется, с потоком правды, невозможно без задора и смеха. Здесь комичность ситуаций и харизма героя сливаются в одну сильную комедию, она легкая, волшебная, трогательная и прекрасная своей простотой. Рейтинг картины IMDb: 6.90. 

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