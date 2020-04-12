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Вирусолог дал прогноз по спаду эпидемии в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии в России.

Ранее Малеев заявил, что при наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне. По его словам, сроки зависят, в частности, и от того, как россияне будут соблюдать режим самоизоляции и другие рекомендации правительства.

«Конечно, спад эпидемии коронавирусной инфекции нужно ждать не раньше июня», — приводит РИА Новости мнение Зуева.

Вирусолог считает, что пик эпидемии коронавируса вряд ли придется на середину апреля. «Если бы у нас не было роста заболеваемости, тогда, конечно, можно было бы говорить о прохождении пика в середине апреля. Смешно предполагать, что завтра будет хорошо, когда сегодня плохо», — заключил эксперт.

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Многие специалисты полагают, что эпидемия коронавируса в России достигнет пика в ближайшие две-три недели. В частности, об этом говорила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, в течение 10-14 дней уровень заболеваемости выйдет на плато.

Специалист в области прикладной математики, профессор РАН Карима Нигматулина-Мащицкая, со своей стороны, предполагает, что в России пиков заболеваемости будет несколько. По ее мнению, на развитие эпидемии повлияют большая территория страны и относительно низкий средний объем пассажиропотока между городами.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире свыше полутора миллионов инфицированных, около ста тысяч скончались. В России зарегистрировали 13 584 случая заболевания COVID-19.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Alex87rus19

Паразит который хуже короновируса

fargus

Еще бы спаситель избавил нас от тошноты его присутствия.

ERMOL33

Хрен хоть морковкой, хоть яблоком назови, песков, слаще для народа не станет!

Gunja

Спаситель? Может сразу миссия и помазаник божий? А мне он напоминает того робота Фёдора!

Иркут 69

Абсолютный приоритет для него - личные амбиции. Порой вопреки логике.