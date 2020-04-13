Фильм дня: «Марсианин»

Фильм «Марсианин» — история колонизации Марса один веселым
биологом в исполнении обаятельного Мэтта Деймона, которого случайно оставили на
чужой планете.
США, 2015 год, режиссер Ридли Скотт, 16+
Сюжет развивается в недалеком будущем. Космическая
экспедиция на Марс завершается срочной эвакуаций. В сложных условиях команда
посчитала астронавта Марка Уотни погибшим. Герой чудом выживает и ему
приходится выживать на чужой планете, ожидая спасения.
Самый большое плюс фильма в простоте подачи — Ридли Скотт
сумел подать замаскированную под научную фантастику картинку очень понятным
языком, сдобрив все это отличным житейским юмором. Обаяние Мэтта Деймона тоже
берет свое — его игра занимает большую часть картины, но наблюдать за его
героем одно удовольствие.
Рассматривать «Марсианина» с точки науки бессмысленно.
Конечно, на этом базируется весь фильм, но Скотт явно не претендовал на
достоверность таких фактов. Все это лишь качественная фантастика, с продуманным
до мелочей сюжетом. Плавный финал ведет
зрителя к полному осознанию произошедшего и оставляет только положительные
эмоции.
Интересно в фильме подобран и актерский состав, кроме Деймона в «Марсианине» снялись еще несколько голливудских звезд, среди которых Джессика Честейн, Чиветел Эджиофор, Джефф Дэниэлс. Рейтинг фильма IMDb: 8.00.