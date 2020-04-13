Фильм дня: «Марсианин»

Фильм «Марсианин» — история колонизации Марса один веселым биологом в исполнении обаятельного Мэтта Деймона, которого случайно оставили на чужой планете.

США, 2015 год, режиссер Ридли Скотт, 16+

Сюжет развивается в недалеком будущем. Космическая экспедиция на Марс завершается срочной эвакуаций. В сложных условиях команда посчитала астронавта Марка Уотни погибшим. Герой чудом выживает и ему приходится выживать на чужой планете, ожидая спасения.

Самый большое плюс фильма в простоте подачи — Ридли Скотт сумел подать замаскированную под научную фантастику картинку очень понятным языком, сдобрив все это отличным житейским юмором. Обаяние Мэтта Деймона тоже берет свое — его игра занимает большую часть картины, но наблюдать за его героем одно удовольствие.

Рассматривать «Марсианина» с точки науки бессмысленно. Конечно, на этом базируется весь фильм, но Скотт явно не претендовал на достоверность таких фактов. Все это лишь качественная фантастика, с продуманным до мелочей сюжетом. Плавный финал ведет зрителя к полному осознанию произошедшего и оставляет только положительные эмоции.

Интересно в фильме подобран и актерский состав, кроме Деймона в «Марсианине» снялись еще несколько голливудских звезд, среди которых Джессика Честейн, Чиветел Эджиофор, Джефф Дэниэлс. Рейтинг фильма IMDb: 8.00.