США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса

Соединенные Штаты обошли Италию и вышли на первое место в мире по числу смертей от заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Такую информацию привел в субботу Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

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К настоящему моменту в США зафиксирован 19 701 летальный исход, в Италии — 19 468. США занимают первое место в мире по числу зараженных — 506 188 человек, выздоровели 29 327. В Италии коронавирус диагностирован у 152 271 человек, вылечились 32 534, приводит ТАСС данные Университета Джонса Хопкинса.

В пятницу в Соединенных Штатах был зарегистрирован самый высокий показатель летальных исходов за сутки — умерли 2 108 человек.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 миллиона человек, свыше 100 тысяч умерли.