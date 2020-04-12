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Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

Полицейские разыскивают шесть человек, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

«Сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции №2 поступило сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы №1, расположенной в микрорайоне Юбилейный, о побеге из учреждения шестерых граждан», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в настоящее время все наружные наряды полиции, а также оперативники и участковые ориентированы на розыск лиц. По данным пресс-службы, побег совершили шестеро мужчин 1992 - 2001 годов рождения.

В пятницу заключенные ИК-15 строгого режима в городе Ангарск Иркутской области устроили бунт в знак протеста против действий администрации и подожгли колонию. Сгорели здания лесопилки и корпуса. Среди завалов обнаружили тело осужденного. Скорее всего его убили сокамерники.

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