Пять человек за сутки заразились коронавирусом в Алтайском крае

Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за сутки, два случая выявлены по контакту с ранее заболевшими, сообщил региональный оперативный штаб.

По данным на утро воскресенья, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 34 человека, в том числе три ребенка.



Из числа этих заболевших два случая выявлены среди жителей Барнаула, по одному из Первомайского и Крутихинского районов, а также города Рубцовска. Еще два случая выявлены по контакту с ранее заболевшими.

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Роспотребнадзор устанавливает круг контактных лиц, осуществляет контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания. Накануне из стационара Барнаула выписан еще один выздоровевший, теперь в крае трое излечившихся.

Всего на коронавирусную инфекцию обследовано более 9,7 тысячи человек. Под медицинским наблюдением находятся 895 человек, в том числе девять иностранных граждан, снято с меднаблюдения свыше 5,7 тысячи человек.