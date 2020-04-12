Еще 10 случаев коронавируса подтвердили в Новосибирске

Количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в Новосибирской области составило 38, за сутки диагноз лабораторно подтвержден еще у 10 пациентов, сообщил региональный оперативный штаб в воскресенье.

Среди новых пациентов три женщины и семь мужчин. Семь случаев – контакты с инфицированными пациентами, выявленными раньше. Два человека никуда не выезжали и с ранее выявленными пациентами не контактировали.

Еще один пациент — иногородний водитель грузовика. Он ехал из Москвы, в Новосибирске почувствовал себя плохо, на скорой помощи был госпитализирован в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Круг их контактов определен, медицинское наблюдение за всеми установлено.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 12 апреля госпитализирован 81 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 28 человек диагноз лабораторно подтвержден. 10 пациентов с коронавирусом уже здоровы и выписаны.

В детской больнице №3 находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.