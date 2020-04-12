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Еще 10 случаев коронавируса подтвердили в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в Новосибирской области составило 38, за сутки диагноз лабораторно подтвержден еще у 10 пациентов, сообщил региональный оперативный штаб в воскресенье.

Среди новых пациентов три женщины и семь мужчин. Семь случаев – контакты с инфицированными пациентами, выявленными раньше. Два человека никуда не выезжали и с ранее выявленными пациентами не контактировали.

Еще один пациент — иногородний водитель грузовика. Он ехал из Москвы, в Новосибирске почувствовал себя плохо, на скорой помощи был госпитализирован в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Круг их контактов определен, медицинское наблюдение за всеми установлено.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 12 апреля госпитализирован 81 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 28 человек диагноз лабораторно подтвержден. 10 пациентов с коронавирусом уже здоровы и выписаны.

В детской больнице №3 находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

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Топ комментариев

Nik3316

Максимка ты луче объясни зачем твои пендосы летучих мышей есть начали? ведь от них же типа пошло)))и...

ifhbrjd

Не "посчиталИ", а "посчитал" один Песков.

fargus

Еще бы спаситель избавил нас от тошноты его присутствия.

Alex87rus19

Паразит который хуже короновируса

Darkin Sral

Американцы как те люди, которые сами воздух портят а потом громче всех возмущаются, что кто то "пустил...