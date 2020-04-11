Тело погибшего обнаружили в колонии Ангарска после бунта

Пожарные обнаружили тело погибшего заключенного в ИК-15 Ангарска, где произошел бунт и пожар, сообщил уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко.

Тело заключенного 1989 года рождения обнаружили при разборе завалов после пожара, передает «Интерфакс». По предварительным данным, на теле были найдены признаки насильственной смерти.

По всей видимости, мужчину убили другие заключенные во время бунта, однако причина его смерти пока не установлена. «Одна из версий, что он сотрудничал с администрацией», — пояснил омбудсмен.

Заключенных колонии строгого режима в городе Ангарск Иркутской области устроили бунт в знак протеста против действий администрации. После того, как они подожгли несколько рабочих построек, в колонию ввели спецназ. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело.