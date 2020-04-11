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Путина посчитали «спасителем России» от коронавируса

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Указ президента Владимира Путина об ограничениях в связи с коронавирусом позволил снизить угрозу взрывообразного роста числа инфицированных людей и спас Россию от эпидемии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале отметил, что «если бы этот указ не был подписан, то сейчас мы могли бы быть под угрозой экспоненты, то есть взрывообразного роста количества инфицированных людей».

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Также пресс-секретарь главы государства отметил позитивную роль решительных мер региональных властей в противодействии пандемии. Песков указал, что «смелое» и «ответственное» поведение региональных руководителей сыграло положительную роль.

«Наши власти очень эффективно использовали временной лаг, который у нас был для принятия решений. Этот лаг был для того, чтобы основываясь на опыте Китая, Италии, Испании и Франции <…> принять соответствующие превентивные и подготовительные меры», — подытожил он.

Путин 2 апреля подписал указ об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в соответствии со статьей 80 Конституции.

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