Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице, сообщил врио председателя правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин. Тест подтвердил заражение священнослужителя коронавирусом.

Мартазанова доставили в больницу в пятницу, первый взятый у него анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции. Он был в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.



Мартазанов был избран муфтием Духовного центра мусульман Ингушетии в июле 2019 года сроком на пять лет. До этого в течение 20 лет он был кадием республики. Священнослужителю было 64 года.

Всего в Ингушетии выявлено 29 случаев COVID-19. Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 13,5 тысяч человек, умерли свыше 100 человек.