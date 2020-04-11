Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии

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Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице, сообщил врио председателя правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин. Тест подтвердил заражение священнослужителя коронавирусом.
Мартазанова доставили в больницу в пятницу, первый взятый у
него анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции. Он был в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Мартазанов был избран муфтием Духовного центра мусульман Ингушетии в июле 2019 года сроком на пять лет. До этого в течение 20 лет он был кадием республики. Священнослужителю было 64 года.
Всего в Ингушетии выявлено 29 случаев COVID-19. Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 13,5 тысяч человек, умерли свыше 100 человек.