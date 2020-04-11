«Вектор» испытает вакцину от коронавируса на добровольцах

Первый этап клинических испытаний вакцины новосибирских ученых от коронавируса пройдет на 60 добровольцах, сообщил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1».

Список тех, кто будет участвовать в клинических испытаниях вакцины, уже сформирован, в него вошли и сами разработчики препарата. В частности, добровольцем выступил главный разработчик вакцин Ильназ Иматдинов.

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Максютов уточнил, что разработчики уверены в эффективности и безопасности своего препарата. Сейчас разработкой вакцины против коронавируса занимаются медики разных стран, однако новосибирский препарат может появиться раньше всех.

Российские специалисты использовали собственный метод создания вакцины — они взяли за основу последовательность, кодирующую поверхностный шип у вирусной частицы, который называют «короной».

Кодирующий данный белок специалисты встроили в донорские клетки. В результате появилась возможность нарабатывать белок, вызывающий иммунную реакцию, в неограниченных количествах в безопасных условиях.