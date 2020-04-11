Весеннюю охоту запретили в Новосибирской области

Весенняя охота полностью запрещена в Новосибирской области из-за карантинных мероприятий, вызванных ситуацией с распространением коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

«Ввести на территории Новосибирской области ограничение весенней охоты в виде полного ее запрета в период с 16.04.2020 по 30.04.2020 включительно», — говорится в тексте постановления, подписанного губернатором Андреем Травниковым.

Такие меры приняты «в целях защиты населения и территории Новосибирской области от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, предотвращения угрозы общественно опасных последствий, обеспечения режима самоизоляции».

Одновременно с 13 апреля возобновляют работу предприятия сферы услуг, включая парикмахерские и салоны красоты, а также организации, занимающиеся уборкой зданий и помещений, предприятия химчистки и стирки и компании по ремонту компьютеров и бытовой техники.