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Весеннюю охоту запретили в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов Sibnet.ru

Весенняя охота полностью запрещена в Новосибирской области из-за карантинных мероприятий, вызванных ситуацией с распространением коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

«Ввести на территории Новосибирской области ограничение весенней охоты в виде полного ее запрета в период с 16.04.2020 по 30.04.2020 включительно», — говорится в тексте постановления, подписанного губернатором Андреем Травниковым.

Такие меры приняты «в целях защиты населения и территории Новосибирской области от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, предотвращения угрозы общественно опасных последствий, обеспечения режима самоизоляции».

Одновременно с 13 апреля возобновляют работу предприятия сферы услуг, включая парикмахерские и салоны красоты, а также организации, занимающиеся уборкой зданий и помещений, предприятия химчистки и стирки и компании по ремонту компьютеров и бытовой техники.

Тема: Распространение коронавируса
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