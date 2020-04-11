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Кремль раскрыл состояние здоровья Путина

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Здоровье президента РФ Владимира Путина отменное, это видно по его рабочему графику, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Отменное. Вы видите это по рабочему графику», — сказал Песков в эфире Первого канала, отметив, что большинство сотрудников администрации президента, обеспечивающие его деятельность, ежедневно проходят тест на коронавирус.

«Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И естественно, работать приходится гораздо более интенсивно», — добавил он.

Путин сейчас отказался от проведения совещаний, все плановые мероприятия проходят удаленно. В своем обращении к россиянам 9 апреля глава государства пообещал одержать победу над ситуацией с коронавирусом, а также отметил, что определяющими станут ближайшие недели.

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