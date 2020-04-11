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Парикмахерским и салонам красоты в Новосибирске отменили карантин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Карантинный режим смягчат в Новосибирской области, соответствующий документ подписал губернатор Андрей Травников. Согласно указу, перечень организаций, которым разрешено работать в условиях самоизоляции граждан, расширяется с 13 апреля.

Так, возобновить работу смогут парикмахерские и салоны красоты, передает пресс-служба областного правительства. Кроме этого, заработают растениеводческие и животноводческие хозяйства, складские комплексы.

В список также попали организации, занимающиеся продажами и ремонтом автомобилей, почтовые отделения и компании сферы телекоммуникаций, предприятия по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, организации, занимающиеся уборкой зданий и помещений, предприятия химчистки и стирки.

Некоторые компании из перечисленных сфер получили право работать еще с 6 апреля. По оценке правительства региона, на сегодня работу возобновили более 2 тысяч предприятий, первыми официальное разрешение возобновить полноценную деятельность получили строители и крупные заводы.

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в регионе достигло 28. Всего в инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 11 апреля госпитализировано 59 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

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