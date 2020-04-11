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Рогозина расстроила космическая конкуренция США

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе дистанционного совещания по развитию ракетно-космической отрасли с президентом России Владимиром Путиным обвинил НАСА и американскую компанию SpaceX в демпинге.

Роскосмос был вынужден снизить стоимость пусковых услуг на треть, сократив непроизводственные издержки и повысив операционную эффективность предприятия, уточнил Рогозин. По его словам, только так Россия может увеличить присутствие на рынке.

«Если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около 60 миллионов долларов, то НАСА платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше», — напомнил чиновник, подчеркнув при этом, что российский порядок ценообразования — ответ на демпинг со стороны американских компаний.

Владимир Путин в ходе совещания также предупредил Дмитрия Рогозина о недопустимости прикрытия своих недоработок в космической сфере ситуацией с коронавирусом.

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